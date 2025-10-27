Autcat celebra que los grupos parlamentarios "muestren preocupación" por los autónomos

Autcat celebra que los grupos parlamentarios "muestren preocupación" por los autónomos.
Autcat celebra que los grupos parlamentarios "muestren preocupación" por los autónomos. - AUTCAT
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 18:15

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha celebrado que los principales grupos parlamentarios "muestren preocupación por la situación del colectivo autónomo" y espera que esto se traduzca en, textualmente, una integración real y formal del trabajo autónomo en el debate parlamentario, informa en un comunicado este lunes.

Durante la gala de los Premis ATA 2025, celebrada este lunes en Madrid, a la que ha asistido la presidente de Autcat, Marta Sánchez, y en la que se han hecho públicas diversas propuestas por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, orientadas a "aligerar la presión fiscal y burocrática de los autónomos".

"Las medidas que hemos escuchado han estado muy orientadas a bonificaciones, exenciones y reducciones, que podríamos clasificar como de impacto inmediato, posiblemente respondiendo a ciclos electorales", ha apuntado Sánchez, quien ha insistido en que haya una reforma sistémica y duradera, en sus palabras.

Autcat valora positivamente algunas de las medidas, como la reducción del número de declaraciones fiscales o la propuesta de exención del IVA hasta los 85.000 euros, aunque subraya que estas "no constituyen una iniciativa nueva del PP".

Cree que están vinculadas a la transposición de la directiva europea 2020/285, que establece que un nuevo régimen especial de IVA para pequeñas empresas y autónomos, conocido como régimen de IVA franquiciado, y que tenía que estar en vigor desde el 1 de enero de 2025, según la organización.

"La directiva prevé que los profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan no repercutir el IVA a sus clientes ni presentar las declaraciones trimestrales y anuales, si el Estado miembro concede la exención completa", ha argumentado.

Contador

Contenido patrocinado