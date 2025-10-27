Autcat celebra que los grupos parlamentarios "muestren preocupación" por los autónomos.

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha celebrado que los principales grupos parlamentarios "muestren preocupación por la situación del colectivo autónomo" y espera que esto se traduzca en, textualmente, una integración real y formal del trabajo autónomo en el debate parlamentario, informa en un comunicado este lunes.

Durante la gala de los Premis ATA 2025, celebrada este lunes en Madrid, a la que ha asistido la presidente de Autcat, Marta Sánchez, y en la que se han hecho públicas diversas propuestas por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, orientadas a "aligerar la presión fiscal y burocrática de los autónomos".

"Las medidas que hemos escuchado han estado muy orientadas a bonificaciones, exenciones y reducciones, que podríamos clasificar como de impacto inmediato, posiblemente respondiendo a ciclos electorales", ha apuntado Sánchez, quien ha insistido en que haya una reforma sistémica y duradera, en sus palabras.

Autcat valora positivamente algunas de las medidas, como la reducción del número de declaraciones fiscales o la propuesta de exención del IVA hasta los 85.000 euros, aunque subraya que estas "no constituyen una iniciativa nueva del PP".

Cree que están vinculadas a la transposición de la directiva europea 2020/285, que establece que un nuevo régimen especial de IVA para pequeñas empresas y autónomos, conocido como régimen de IVA franquiciado, y que tenía que estar en vigor desde el 1 de enero de 2025, según la organización.

"La directiva prevé que los profesionales que facturen menos de 85.000 euros anuales puedan no repercutir el IVA a sus clientes ni presentar las declaraciones trimestrales y anuales, si el Estado miembro concede la exención completa", ha argumentado.