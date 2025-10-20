Autcat cree que la nueva propuesta de cuotas a autónomos es una "medida reactiva" e insuficiente

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha considerado este lunes que la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de congelar las cuotas más bajas de los autónomos para 2026 es una "medida reactiva, claramente insuficiente y que llega después del rechazo generalizado de todo el sector".

La entidad ha alertado que no seria justificable aplicar incrementos superiores al IPC en el resto de tramos, ya que esto representaria "una nueva carga en un momento de fragilidad para muchos profesionales y pequeños negocios".

Según Autcat, lo que hace falta no es una congelación puntual, sino una evaluación rigurosa de los 3 primeros años del sistema de cotización según ingresos reales, en vigor desde enero de 2023, para analizar su verdadero impacto sobre los distintos perfiles de autónomos y sectores económicos.

Autcat reclama que las revisiones de las cuotas se hagan con diálogo y participación de todas las organizaciones representativas, y que la atención del Ministerio se dirija "a mejorar la protección social de los autónomos, no a incrementar la presión recaudatoria".

Entre las carencias más urgentes, la entidad ha destacado la falta de acceso al subsidio para mayores de 52 años, la ausencia de permiso de lactancia para madres autónomas y la necesidad de mejorar la prestación por cese de actividad, "todavía poco efectiva".