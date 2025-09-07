Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en la C-32 en Santa Susanna (Barcelona)

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un autocar con unos 60 pasajeros ha volcado este domingo sobre las 12.20 en el kilómetro 127,7 de la carretera C-32, a la altura de Santa Susanna (Barcelona).

Bombers de la Generalitat ha realizado una primera atención a los pasajeros y ha revisado el vehículo y los alrededores por si hay más personas afectadas, ha informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado vía 'X' que tras el accidente ha quedado solo un carril abierto en sentido sur/Barcelona.