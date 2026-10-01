Autopistas (Abertis) defiende incidir en el comportamiento de los motoristas ante la siniestralidad

Archivo - Varias motos circulan por la carretera. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Autopistas, la filial de Abertis en España, ha destacado la necesidad de introducir mejoras en el comportamiento de los motoristas para mejorar la prevención y reducir la siniestralidad en la carretera, donde son "uno de los colectivos más vulnerables".

Lo ha expresado en un comunicado este jueves, en el marco de la elaboración del estudio 'I Observatorio 2025 sobre el comportamiento de los conductores de moto en la red de Autopistas', por el que ha analizado los hábitos de circulación de estos vehículos en un tramo de 35 kilómetros de la C-32.

Según los datos del informe, más del 57% de las motocicletas no respeta la distancia mínima de seguridad, mientras que el 47,1% supera la velocidad permitida y un 17,6% circula superando simultáneamente la velocidad máxima permitida y sin mantener la distancia adecuada.

Autopistas también destaca que el 20% utiliza "correctamente" los intermitentes, el 95% no incorpora elementos reflectantes, y el 37% lleva protección completa entre semana, una cifra que aumenta hasta el 53% en los fines de semana.

La compañía ha resaltado así la presencia "consolidada" de las motocicletas en las autopistas y ha afirmado que los resultados del estudio se alinean con las iniciativas impulsadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través reforma del Reglamento General de Circulación que entra en vigor este jueves.