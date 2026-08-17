Autoridades, víctimas y familias recuerdan el 17A con una defensa de "la vida y la convivencia'

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente del Parlament, Josep Rull, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y familiares de las víctimas, durante el homenaje a las víctimas del atentado del 17A en su 9 aniversario - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Interior de la Generalitat Núria Parlon, víctimas y familiares se han congregado este lunes en la plaça Sant Jaume con motivo del 9º aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017 que dejó 16 muertos, y han recordado la importancia de "la vida, la convivencia y el respeto".

En el acto, que este año no se ha podido celebrar en las Ramblas porque está en obras, se ha expresado el apoyo a las víctimas y sus familiares, en "un recuerdo triste y doloroso que forma parte de nuestra memoria colectiva", ha dicho la conductora del acto, la poetisa Fatima Saheb, mientras que la actriz Marta Bayarri ha leído el poema de Miquel Martí i Pol 'Parlem de tu'.

Posteriormente, Jofre Bardagí y Ana Fernández han interpretado 'Compta amb mi', del grupo musical 'Txarango' y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas, en homenaje a las familias y a las personas que "conviven con su recuerdo", que se ha roto con un aplauso.

"La memoria no es solo recordar lo que pasó, sino decidir cómo cuidarnos, acompañarnos y seguir caminando juntos", ha dicho Saheb, que ha manifestado que la memoria debe seguir recordándonos "la importancia de la vida, la convivencia y el respeto".

ASISTENTES

También han estado presentes el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, así como representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, como el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius; el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Antonio Pizarro, y el jefe de los Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, entre otros.

Al homenaje también han asistido el tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle; la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet; el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera; el presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; el presidente del grupo de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret; el secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández; el diputado de Vox en el Parlament Joan Garriga, y la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.

Algunos de los asistentes a este acto de homenaje portaban banderas esteladas y pancartas en las que se podía leer 'Estado asesino', 'Basta de verdugos' y 'Estado español cómplice'.