Autorizado el convenio para la construcción de los dos intercambiadores entre Rodalies y FGC

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros y el Consell Executiu del Govern han aprobado este martes la firma del convenio entre ambas administraciones y Adif para construir dos intercambiadores entre la red de Rodalies y la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), informan Gobierno y Generalitat en sendos comunicados.

En concreto, los intercambiadores unirán la línea R8 de Rodalies con las estaciones de Hospital General de la línea S1 y de Volpelleres de la línea S2 de FGC, y está previsto que las obras tengan un coste de 36 millones de euros.

El Ministerio de Transportes aportará 20 millones y otro millón adicional para realizar los estudios, y Adif, los 15 millones restantes, y los trabajos serán ejecutados por la Generalitat.

Gobierno y Generalitat "consideran necesario llevar a cabo diversas actuaciones que mejoren la funcionalidad" de la R8 para que, textualmente, se convierta en una línea vertebradora de las comarcas del Baix Llobregat, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental (Barcelona).

Con esta aprobación, se da seguimiento al protocolo de actuación firmado por ambas administraciones en julio de 2023 para construir estos intercambiadores.