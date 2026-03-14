El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press

TARRAGONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este sñabado que "un no a la guerra es siempre un sí a la paz" y ha advertido de que sin paz no hay prosperidad.

Lo ha dicho en la apertura de la XXV Escola d'Hivern del PSC que se celebra este fin de semana en Tarragona, donde ha reprochado a Vox y Aliança Catalana que no acudieran este viernes a la cumbre del Govern y los partidos políticos para abordar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

"La división más importante de nuestro tiempo es entre quienes respetamos las instituciones y quienes denigran las instituciones, quienes le faltan el respeto", ha dicho.

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