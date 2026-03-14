Illa, sobre la rebaja de impuestos que pide el PP: "¡Basta ya!"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press

TARRAGONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado este sábado la rebaja de impuestos que propone el PP, al que ha espetado un "¡basta ya! tras defender una fiscalidad justa para generar cohesión social.

Lo ha dicho en la apertura de la XXV Escola d'Hivern del PSC que se celebra este fin de semana en Tarragona y que este año está dedicada al fundador del PSC fallecido el pasado mes de enero, Josep Maria Triginer.

"Esto tan del PP de siempre empezar todo, cualquier discusión incluso sobre el partido de fútbol de mañana, bájame los impuestos, oye ¡basta ya, basta ya!", ha dicho Illa.

Ha asegurado que una sociedad mínimamente cohesionada necesita de una fiscalidad justa: "Para cohesionar una sociedad son necesarias políticas públicas y las políticas públicas se han de financiar", ha dicho el líder de los socialistas catalanes.

ESTADOS UNIDOS, UN "PAÍS ROTO"

Ha comparado España con Estados Unidos, "un país roto, fracturado. ¿Qué futuro tiene un país con una sociedad fracturada? Ojo, si vas a Oriente, hay otros problemas. No hay libertad".

Ha valorado positivamente la "cuenta de resultados" de ocho años de gobiernos de coalición progresista en España, en referencia a la subida del salario mínimos y la revalorización de las pensiones, que según ha afirmado, no solo no es un lastre, sino que es una palanca de la economía.