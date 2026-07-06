El avance del incendio de Carme (Barcelona) obliga a ampliar el confinamiento a 5 municipios

Archivo - Un trabajador de un equipo de Protecció Civil durante una prueba de envío masivo de mensajes a teléfonos móviles inteligentes para alertar de emergencias, en la sala de mandos del CECAT - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El avance del incendio de Carme (Barcelona) ha obligado a ampliar el confinamiento a 5 nuevos municipios este lunes sobre las 18.30 horas: la zona sur de Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Castellolí, según informa Protecció Civil en un apunte en 'X'.

Inicialmente se había ordenado el confinamiento la zona sur oeste de la Pobla de Claramunt, la urbanización de Les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt y Capellades (oeste).

Este incendio se produce de forma simultánea con otros dos en Sentmenat, donde hay 68 dotaciones trabajando sobre el terreno, y en Artesa de Segre (Lleida), con 27 dotaciones activadas.