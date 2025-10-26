Avanza la tramitación urbanística del sector industrial 'Circuit' de Parets del Vallès (Barcelona)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, ha informado favorablemente sobre la propuesta de desarrollo de la ordenación urbanística del Pla Parcial del Sector Industrial UP-5 'Circuit' en Parets - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) - La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, ha informado favorablemente sobre la propuesta de desarrollo de la ordenación urbanística del Pla Parcial del Sector Industrial UP-5 'Circuit' en Parets del Vallès (Barcelona).

La zona en la que se ejecuta el proyecto tiene 187.415,40 metros cuadrados y está situada en el noreste del municipio, en contacto con Montmeló, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado este domingo.

Esta propuesta de desarrollo ha sido promovida por la sociedad Cel Urbà S.L y tramitada por el Ayuntamiento de Parets del Vallès.

Concreta la ordenación de este sector industrial, planteando un ligero incremento del suelo destinado a usos públicos y una reducción proporcional de la parte reservada a uso privado.

Con este informe favorable con observaciones, la Conselleria permite avanzar en la tramitación urbanística para desarrollar el sector industrial previsto en el Pla General d'Ordenació (PGO) de Parets.