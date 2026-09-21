Una avería en la catenaria obliga a evacuar a 300 pasajeros de un tren de alta velocidad en Girona

Alerta Ferrocat de Protecció Civil de la Generalitat - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tren de alta velocidad se ha quedado parado este lunes por la mañana en un túnel a la altura de Santa Llogaia d'Àlguema (Girona) y los pasajeros, unos 300, serán trasladados a otro convoy que ha sido movilizado desde Figueres (Girona), han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

La incidencia se ha producido sobre las 12 horas de la mañana y afecta a un tren con salida desde Marsella a las 8.04 horas y que tenía la llegada prevista a Madrid a las 16.18 horas.

Protecció Civil ha activado en fase de alerta preventiva el plan Ferrocat para hacer seguimiento de este incidente, según ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.