El Ayuntamiento abre la convocatoria de los Premis Coedició Barcelona Llibres

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto el período de presentación de solicitudes para los Premis Coedició Barcelona Llibres, los galardones con los que la Dirección de Servicios Editoriales distingue las mejores propuestas presentadas por una editorial para la coedición de un libro vinculado a la ciudad o ciudadanía de Barcelona.

Lo ha dicho en un comunicado este martes en el que ha explicado que el objetivo de los premios es "contribuir a ampliar y difundir el conocimiento sobre Barcelona mediante publicaciones divulgativas y promover una buena explotación, difusión y promoción de las publicaciones".

El premio consistirá en la coedición de la propuesta de libro mediante la formalización de un convenio entre la persona jurídica premiada y el consistorio en el que se regularán las condiciones de la coedición con una dotación económica por parte del Ayuntamiento.

El período de presentación de solicitudes de proyectos ha abierto este martes y cerrará el 23 de septiembre.

Finalmente, el consistorio ha recordado que la participación está abierta a cualquier persona jurídica que establezca la edición de libros en sus "objetivos fundacionales", así como editoriales privadas, universitarias y entidades que tengan como finalidad la edición y distribución de libros.