El Ayuntamiento de Barcelona activa la fase de alerta diurna por calor intenso

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona activará la fase de alerta diurna por calor intenso a partir de este jueves a las 10.00 horas, dado que la situación meteorológica supone un peligro "alto" para la ciudadanía vulnerable, ya que se prevé que el pico de calor pueda superar los 34º durante el día.

Esta activación implica la puesta en marcha de toda una serie de actuaciones específicas de carácter preventivo que implican el despliegue de equipos de calle de la mano del Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB), en coordinación con el servicio de Protecció Civil municipal y en colaboración con Cruz Roja, han informado en un comunicado.

Las actuaciones se basan en informar a personas en situación de vulnerabilidad sobre la ubicación de los refugios climáticos y las fuentes públicas de la ciudad, y para repartir material preventivo como gorras y agua.

Esta nueva alerta se añade a la emergencia de calor intenso por noches tórridas del 'Pla Calor' que se mantiene activa --pasando también este jueves de alerta a emergencia-- y que fue activada el 8 de agosto, una fase se activa cuando las temperaturas se prevén por encima de los 28º durante la noche.

El 'Pla Calor' municipal está activo en fase preventiva desde el 15 de junio al 15 de septiembre.