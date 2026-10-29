El Ayuntamiento de Barcelona aplaza el pleno municipal de octubre al viernes que viene

Archivo - Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Barcelona, a 31 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante el pleno Vox ha propuesto la constitución de una Comisión de investigación municipal para analizar las responsabilidades civiles - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aplazado el pleno municipal del mes de octubre, que estaba previsto para este viernes, al próximo viernes 6 de noviembre por el accidente de tren de este miércoles en Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha trasladado la decisión al secretario municipal después de la Junta de Portavoces de este jueves en el que los diferentes grupos han discutido la posibilidad de aplazar la sesión tras el accidente, han informado fuentes municipales a Europa Press.

De este modo, el consistorio celebrará el pleno con normalidad la semana que viene, mientras que el siguiente pleno ordinario será en diciembre, ya que el del mes de noviembre se verá afectado por la convocatoria de elecciones generales del día 29.