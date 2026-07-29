El Ayuntamiento de Barcelona convoca un minuto de silencio este jueves a las 12 tras el feminicidio

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BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha condenado "firmemente" el feminicidio de una mujer presuntamente a manos de su pareja en su domicilio del distrito de Sant Martí este martes y ha convocado un minuto de silencio a las 12 en la plaza de Sant Jaume para este jueves.

Los equipos del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) se desplazaron este martes hasta el lugar de los hechos para hacer acompañamiento y atención psicológica en torno a la víctima, informan en un comunicado este miércoles.

El consistorio recuerda que todas las mujeres y sus hijos que sufran violencia tienen a su alcance una serie de recursos específicos de atención y asesoramiento a través del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), en la calle Marie Curie 16.