El Ayuntamiento de Barcelona instalará césped natural en los campos del UE Sant Andreu y CE Europa

Archivo - Pau Darbra of UE Sant Andreu in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, second round football match played between UE Sant Andreu and RC Celta at Narcis Sala stadium on December 04, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha comunicado este lunes a los máximos representantes de la Unió Esportiva Sant Andreu y Club Esportiu Europa que el Ayuntamiento instalará césped natural en sus estadios (Narcís Sala y Nou Sardenya) tras encontrar nuevos espacios para asegurar el entrenamiento de los equipos base, femeninos e inclusivos de ambos clubes.

Así, los dos primeros equipos podrán jugar en la 1 RFEF cumpliendo la normativa actual, informa el consistorio en un comunicado este lunes, que indica que la instalación se llevará a cabo de cara a la próxima temporada.

Los equipos base de la UE Sant Andreu podrán entrenar en los campos del AISS, en el Bon Pastor y Baró de Viver, y en cuanto al CE Europa, además del campo del Àliga, también dispondrán de nuevos espacios de entreno en Mundet.

Además del alcalde y del concejal de Deportes, David Escudé, también han asistido a la reunión el vicepresidente y director general de la UE Sant Andreu, Tomeu Ferran y Josep Manuel Pérez, y por parte del CE Europa su presidente, Hèctor Ibar, y el miembro de la junta directiva, Jordi Culell.

Ambos clubes han celebrado esta decisión en sus redes sociales, donde la UE Sant Andreu ha agradecido la movilización popular y vecinal del barrio, y el CE Europa ha celebrado que la instalación de césped natural permitirá el regreso del primer equipo al estadio.