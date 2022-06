El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una propuesta al Primavera Sound para quedarse en la ciudad

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí, ha anunciado que el Ayuntamiento ha ofrecido una propuesta a los promotores del Primavera Sound para fijar las fechas para los próximos cuatro años y que pueda quedarse en la ciudad.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Comisión Mixta entre el Ayuntamiento y la Generalitat, después de que el codirector del Primavera Sound Gabi Ruiz haya asegurado que los partidos que conforman el consistorio no quieren el festival.

Aunque Martí no ha concretado la propuesta, ha dicho que se está terminando de cerrar y que se basa en que el festival se pueda celebrar en las mismas condiciones que se ha hecho hasta ahora, es decir, manteniéndolo en el Fòrum y "tener más confort en el tiempo".

Ha explicado que están a la espera de una respuesta y ha añadido: "No me sé imaginar cuál es este problema insalvable para que el Primavera no pueda continuar en Barcelona".

Sobre las declaraciones de Gabi Ruiz, ha dicho que no entienden "dónde está la queja", y ha afirmado que hay un clima de diálogo y buen entendimiento entre ambos, por lo que cree que las declaraciones del codirector son por los nervios previos a la celebración del festival, que empieza este jueves.