El Ayuntamiento de Barcelona pide a los socorristas "coherencia y predisposición" para un acuerdo

Pancartas en los puestos de salvamento de la playa, a 4 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

Defiende la proporcionalidad de los servicios mínimos y lamenta daños de los trabajadores a las instalaciones

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido "responsabilidad, coherencia y predisposición para llegar a un acuerdo" a los trabajadores del servicio de socorrismo, que este jueves han llegado a su 14 días de huelga para reclamar mejores condiciones laborales.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que desde el consistorio siempre han estado dispuestos a sentarse y dialogar, y así lo seguirán estando: "Estamos totalmente predispuestos a llegar a un acuerdo", han subrayado.

Asimismo, han defendido incorporar "mejoras razonables", pero han descartado la contratación de socorristas en noviembre ya que, en sus palabras, Barcelona ya tiene la temporada más larga y mejor dotada de todo el litoral catalán.

Han explicado que el consistorio dimensiona el servicio de salvamento y socorrismo de Semana Santa hasta el primer fin de semana de octubre "atendiendo a la afluencia de personas que utilizan las playas y el mar".

Además, han recordado que el año pasado se licitó un nuevo contrato --para 2 años mas 3 de prórroga-- que se redactó junto a los trabajadores con un incremento anual del 69%, pasando de 1,7 millones a 2,5, y que la remuneración a los trabajadores es un 40% superior al convenio de referencia.

SERVICIOS MÍNIMOS

Respecto a los servicios mínimos, el Ayuntamiento ha defendido su proporcionalidad, con una torre de vigilancia y dos vigilantes en cada playa, para "buscar mantener la capacidad de respuesta operativa ante una emergencia".

El dispositivo completo se compone de un coordinador liberado para dar apoyo en cualquier momento, una ambulancia y un patrón de embarcación con una moto acuática, al que se suma la bandera groga y avisos de megafonía cada hora para informar de los servicios mínimos y que los bañistas extremen precauciones.

De este modo, han asegurado que el consistorio vela en todo momento para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios mínimos pese a las "acciones de los piquetes, que hacen sabotaje a las instalaciones municipales".

"En los últimos días están provocando daños y desperfectos en las instalaciones que tenemos en las playas", ha añadido las mismas fuentes, que consideran inaceptable esta actitud por parte de los trabajadores.