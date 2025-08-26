El Ayuntamiento de Barcelona y socorristas se reúnen de nuevo después de 26 días de huelga

Socorristas de Barcelona durante una manifestación, a 22 de agosto de 2025, en Barcelona. - David Oller - Europa Press

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y los socorristas de las playas se volverán a reunir este martes después de 26 días de huelga indefinida, según ha informado la CGT en un comunicado y han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

El encuentro, previsto a las 16.00 horas en la sede de BCASA con la presencia también de la empresa FCC, llega tras casi un mes de paro que el sindicato asegura que mantiene un seguimiento del 100% y que busca alcanzar "un acuerdo responsable que garantice la seguridad en las playas y la dignidad laboral del servicio".

La organización sindical ha defendido que la plantilla ha demostrado unidad y firmeza en la defensa de sus condiciones laborales y ha reclamado al consistorio "respuestas políticas a la altura de la responsabilidad que implica este servicio" tras semanas de protestas y movilizaciones.

CGT ha recordado que en estas semanas los socorristas han hecho piquetes informativos en la playa, se han manifestado, han participado en actos públicos y se han reunido con representantes de hasta cuatro partidos políticos con la voluntad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la precarización.

El sindicato ha convocado una concentración este miércoles a las 9.00 horas en la plaza de Sant Jaume para informar de las últimas novedades sobre la mediación.