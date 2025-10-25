El Ayuntamiento de Girona inaugura la Plaça dels Til·lers

GIRONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Girona ha inaugurado este sábado la Plaça dels Til·lers, después que la Associació de Veïns de Sant Narcís propusiera en 2023 a la Comissió del Nomenclàtor la denominación del espacio que popularmente ya se conocía como Plaça dels Til·lers.

Este es un espacio libre situado entre las calles Narcís Xifra y Masmitjà y de la Mare de Déu del Mont y la avenida de la Hispanitat, informa el consistorio en un comunicado.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Girona, Lluc Salellas, varios concejalesd el Ayuntamiento y la presidenta de la Associació de Veïns de Sant Narcís, Carme Castel.