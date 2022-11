El Ayuntamiento de L'Hospitalet (Barcelona) propone anular las oposiciones a superintendente

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Servicios de Seguridad, Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de L'Hospitalet (Barcelona), Miquel Justo, ha propuesto adoptar un acuerdo con la Junta de Govern Local para que, si ésta acepta, se anule el proceso de selección de las pruebas de oposición a superintendente de la localidad, ya que han detectado un "error" en las bases de la convocatoria.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que en las bases se hacía constar el requisito de ser funcionario para poder presentarse al proceso de selección, "cuando en realidad se trataba de un concurso de oposición libre".

"Los informes jurídicos apuntan que, para la seguridad jurídica y el interés general, conviene no avanzar con el proceso de selección en caso de que alguna persona que no fuera funcionaria se hubiera abstenido de presentarse al proceso al entender que no reunía los requisitos para hacerlo", han añadido.

También han informado de que se avisará cuando se tramite una nueva convocatoria de provisión con el error corregido, y que esta propuesta de desestimiento "no está relacionada con el recurso de alzada presentado por uno de los candidatos al proceso de selección".

Asimismo, han asegurado que solicitaron un informe jurídico fuera del Área de Convivencia, Seguridad y Movilidad del consistorio, y que la asesoría jurídica municipal "informó negativamente de todas las pretensiones del recurrente" y concluyó que en el procedimiento se observaron todos los trámites legales y reglamentarios.