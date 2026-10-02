El Ayuntamiento de Montseny (Barcelona) alcanza el 100% de indicadores de transparencia

Ayuntamiento de Montseny (Barcelona). - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Montseny (Barcelona) ha sido la primera localidad de la provincia en cumplir todos los indicadores con los que la normativa vigente evalúa el grado de transparencia municipal.

En un comunicado este viernes, la Diputación de Barcelona ha explicado que el trabajo conjunto entre ambas administraciones "ha hecho posible que el Ayuntamiento haya pasado del 38% al 100% de transparencia en pocos meses".

Ha añadido que esta mejora implica que la población del municipio tiene ahora un acceso más fácil a la información sobre la actividad y la gestión de su ayuntamiento y que la comunicación entre la ciudadanía y el gobierno local "es más clara, llana y eficiente".