Ayuntamiento y Port de Tarragona reunirán al ecosistema azul en la 1 Jornada d'Economia Blava

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TARRAGONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona y el Port de Tarragona reunirán a los diferentes del ecosistema azul del territorio en la 1 Jornada d'Economia Blava, que se celebrará el 24 de noviembre, informa en un comunicado este miércoles el enclave.

El encuentro reunirá a expertos de referencia, empresas, centros de conocimiento y agentes clave del territorio para reflexionar sobre los retos y las oportunidades que ofrece esta economía

La voluntad es crear un espacio de debate, conocimiento y conexión entre los diferentes agentes del sector, además de impulsar nuevas alianzas y proyectos.

Forma parte de la apuesta de Tarragona para impulsar "una economía azul innovadora, sostenible y competitiva".

La jornada tiene como lema 'Reptes globals, oportunitats locals' y abordará los desafíos de futuro del sector, con especial atención a la competitividad, la innovación y la sostenibilidad.