Ayuntamientos de la provincia de Barcelona valoran con un 8,8 los servicios de apoyo de la Diputación

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de la provincia de Barcelona han valorado con un 8,8 de media el catálogo de servicios de la Diputación de Barcelona, mostrando este apoyo como una de las "herramientas principales de cooperación" con los gobiernos locales.

En un comunicado este lunes, la corporación ha explicado que desde 2014 ha recepcionado más de 90.000 respuestas a las encuestas enviadas a los municipios a medida que terminan las asistencias de los distintos recursos del catálogo y que han recibido más de 20.000 propuestas de mejora.

Ha añadido que la cuestión mejor valorada por los gobiernos locales es la competencia del personal a la hora de dar la asistencia (9,16), seguida de la atención recibida (9,14) y por parte del personal externo (8,96).