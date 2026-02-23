Bad Gyal, Ana Mena y Dani Fernández, entre las actuaciones musicales de los Goya en Barcelona

Una escultura gigante del 'Goya' en los Jardinets de Gràcia de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gala de los 40 Premios Goya que se celebrará este sábado en el Auditori Forum CCIB de Barcelona contará con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano.

La cantante, compositora, actriz y presentadora de la gala, Rigoberta Bandini, también se subirá al escenario para actuar, en una ceremonia que contará con presenta de talento catalán en todos los momentos musicales, ha informado este lunes la Academia del Cine en un comunicado.

Rigoberta Bandini, alter ego de Paula Ribó y reconocida actriz de doblaje, tiene una estrecha relación con el cine ya que ganó el Goya a mejor canción en 2024 por 'Yo solo quiero amor' para la película 'Te estoy amando locamente' y el año pasado versionó en la gala 'El amor'.

PELÍCULAS NOMINADAS

'Los Domingos' con 13 nominaciones es la película que más candidaturas ha logrado, seguido de 'Sirat' con 11, 'Maspalomas' con 9, 'La Cena' con 8, y 'Sorda' y 'El Cautivo', con 7 nominaciones.

Las películas que repiten nominación a Mejor Dirección y a Mejor Película son 'Los Domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat'. Por el 'cabezón' a Mejor Película competirán 'La Cena', 'Los Domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda'.

A Mejor Dirección optarán Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos', Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas', Carla Simón por 'Romería', Oliver Laxe por 'Sirat' y Albert Serra por 'Tardes de Soledad'.

En la categoría de Mejor Película Documental, Albert Serra logra la nominación con 'Tardes de Soledad', junto con Isaki Lacuesta y Elena Molina por 'Flores para Antonio', Hernán Zin por 'Todos somos Gaza', Álvaro Longoria por 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' y Gaizka Urresti por 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'.

Entre las nominaciones destaca la de Víctor Manuel, que afronta su primera nominación por la canción 'Y mientras tanto, canto', candidata a Mejor Canción Original por 'La Cena'.

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria que abarca cine, literatura y periodismo, y otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.