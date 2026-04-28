Bad Gyal llevará su 'Más Cara Tour' a Europa, Latinoamérica y Estados Unidos

Imagen promocional de Bad Gyal. - CHRISTIAN BERTRAND

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante Bad Gyal ha anunciado las fechas internacionales de su 'Más Cara Tour', con nuevas fechas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, informa la agencia Doble Cuerpo en un comunicado de este martes.

La catalana dará conciertos en Porto (Portugal), Roskilde (Dinamarca), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Bogotá (Colombia), Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara (México), San Juan (Puerto Rico) y Nueva York, Los Ángeles y Dallas (Estados Unidos).

Las fechas se suman a las ya anunciadas en Bilbao, A Coruña, Sevilla y Barcelona, para las que las entradas están 'sold out' o muy cerca de agotarse.