Badalona (Barcelona) investirá a su nuevo alcalde este martes con Albiol y Sabater como opciones

Sabater se perfila tras proponerle el PSC repartirse la Alcaldía con el aval del resto menos el PP

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Badalona celebrará este martes a las 12.00 horas un pleno extraordinario para investir a su nuevo alcalde, para lo que los grupos municipales mantienen negociaciones abiertas: si consigue la mayoría absoluta de 14 concejales, lo será la exalcaldesa Dolors Sabater (Guanyem) y, si ningún candidato lo logra, será investido el exalcalde Xavier García Albiol (PP), que fue el más votado.

Albiol y Sabater serán previsiblemente los candidatos que se presenten a la Alcaldía, después de que el PSC haya propuesto este lunes a Sabater repartirse el cargo lo que queda de mandato --algo que han aceptado también ERC, Badalona en Comú Podem y JxCat--, opción que no descarta Guanyem, aunque discrepa con el PSC en cuanto al reparto.

Sabater ha pedido al PSC que la apoye aunque no se hayan cerrado los detalles del pacto, pero el socialista Rubén Guijarro ha avisado de que no lo harán si no firman el acuerdo y no aceptan que se repartan la Alcaldía 18 meses cada uno --Guanyem no está de acuerdo porque el PSC ya llevaba un año gobernando con el exalcalde Álex Pastor, que dimitió tras ser detenido por presuntamente conducir ebrio durante el confinamiento--.

Los grupos municipales de ERC, Badalona en Comú Podem --que gobierna con el PSC-- y JxCat apuestan también por alcanzar un acuerdo para articular un gobierno amplio que excluya al PP e impida que Albiol sea alcalde de nuevo, situación que lamenta el dirigente popular, que cree que los ciudadanos pagarán las consecuencias.

PLENO EN EL BCIN

El pleno extraordinario se celebrará en el auditorio del Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN), y no en el consistorio, para garantizar las distancias mínimas por el coronavirus, ya que debe ser presencial para que los concejales depositen sus votos en una urna y el salón de plenos no es suficientemente grande.

El pleno de investidura empezará con la constitución de la Mesa de Edad --con el concejal mayor, Ramón Riera (PP), y la menor, Andrea Zapata (PSC)--, tras lo que los candidatos a la Alcaldía podrán intervenir ante el pleno, algo que después podrá hacer un representante de cada grupo municipal.

Cada concejal dispondrá de un sobre y una papeleta para escribir el nombre del candidato que apoye, e introducirá su voto en una urna: si algún candidato obtiene mayoría absoluta --14 votos-- será proclamado y, si ninguno lo logra, lo será Albiol.

Tras la elección y proclamación del alcalde, los grupos municipales podrán volver a intervenir antes de que lo haga el nuevo primer edil y se cierre la sesión, que tendrá lugar después de que el Ayuntamiento aceptara el 2 de mayo la renuncia de Pastor en otro pleno, que se celebró con una presencia reducida de ediles en el consistorio.

El que será nuevo concejal del PSC en sustitución de Pastor, Christian Carneado, tomará posesión del cargo en una sesión previa a las 11.45 horas, antes del pleno de investidura que elegirá al nuevo alcalde, para lo que las negociaciones siguen abiertas.