Badalona, L'Hospitalet y Cerdanyola acogen la nueva 'Escola d'Oficis' de la Diputación de Barcelona

La formación se lleva a cabo dentro de los mercados. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Badalona, L'Hospitalet de Llobregat y Cerdanyola del Vallès acogen la nueva edición de la 'Escola d'Oficis als Mercats Municipals' que impulsa la Diputación de Barcelona, y que este año ha incorporado un módulo de elaboración de platos preparados.

En un comunicado este viernes, la corporación ha explicado que el curso "da respuesta a la demanda creciente de consumir platos saludables y elaborados con productos frescos".

A la vez, el programa mantiene los módulos de manipulación de pescado, carnicería y aves, y horas de prácticas formativas no laborales en paradas y mercados de alimentación con el objetivo de "profesionalizar el sector y facilitar el relevo generacional".

Ha añadido que la iniciativa está dirigida preferentemente a personas en paro, en concreto a 25 alumnos seleccionados en verano por los servicios de ocupación de los municipios, para que sigan una formación de 170 horas en los mercados.

Ha destacado que en la demarcación de Barcelona hay 91 mercados repartidos en 58 municipios, sin incluir Barcelona ciudad, que suman 3.203 paradas, según el censo de la institución de 2024, el cual indica que un 65% de las paradas funcionan y dan trabajo a 3.204 personas.