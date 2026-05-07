Balance Phone, Nataly y Twintual, finalistas al X Premio Círculo Ecuestre Joven Relevante

El jurado y los candidatos al X Premio Círculo Ecuestre Joven Relevante - JOSEPROURAFOTOGRAF - CÍRCULO ECUESTRE

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Jóvenes del Círculo Ecuestre ha escogido a Balance Phone, Nataly y Twintual como finalistas al X Premio Círculo Ecuestre Joven Relevante, informa el ente en un comunicado este jueves.

Estos premios tienen el propósito de impulsar el talento de los emprendedores de Barcelona, "especialmente de aquellos que buscan generar un impacto social".

Para ello, distinguen a una persona o equipo menor de 40 años que haya desarrollado o esté desarrollando un proyecto con impacto capaz de generar un cambio significativo en beneficio de la sociedad en las áreas de cultura, empresa, labor social, respeto al medioambiente o potenciación del I+D.

Balance Phone ha creado un 'smartphone' con un sistema operativo propio para minimizar distracciones, mientras que Nataly ha desarrollado una compresa posparto que cuantifica el sangrado en tiempo real sin componentes electrónicos.

Por su parte, Twintual es una plataforma basada en inteligencia artificial que unifica canales de comunicación en una única interfaz que es capaz de priorizar mensajes, resumir conversaciones y generar respuestas automáticamente.