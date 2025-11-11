Baleares, Málaga y Guipúzcoa, las provincias con los alquileres más caros, según Arag

Archivo - Vistas desde la Catedral de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares, con 983 euros al mes; Málaga, con 884 euros al mes, y Guipúzcoa, con 879 euros al mes, son las provincias con los alquileres de viviendas más altos, según un estudio de Arag, informa la empresa este martes.

La aseguradora ha señalado que son "provincias con gran actividad económica y empleo que atraen a más población", lo que incrementa la demanda de alquiler y el precio.

Además, los importes se ven afectados por la "la fuerte presencia del alquiler turístico y vacacional", que la empresa señala que tiene mayor rentabilidad para los propietarios.

Por otro lado, León (con 458 euros al mes), Badajoz (472 euros), Zamora (479 euros), Lugo (497 euros) y Ourense (502 euros) muestran los alquileres más bajos, por el envejecimiento poblacional y la pérdida de habitantes.

Por comunidades autónomas, Baleares tiene el alquiler medio más alto, seguida de Madrid, Catalunya y el País Vasco, mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León presentan los precios más bajos.