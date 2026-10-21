Balmón reivindica la consolidación del AMB en la "construcción de un territorio"

Balmón abre el ciclo del AMB este miércoles - EUROPA PRESS

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ha reivindicado la consolidación del AMB desde su nacimiento hace 15 años, centrada en la "construcción de un territorio".

Lo ha dicho este miércoles en la inauguración del ciclo 'Una agenda metropolitana para las ciudades españolas' en el Museu de les Aigües de Cornellà, donde ha remarcado la filosofía del AMB de trabajar lejos del ruido, con consenso y respeto.

Ha apuntado que en plena "época ozempic", el área metropolitana no ha hecho dieta, sino que ha decidido hacer esfuerzos para dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía haciendo política.

También ha recordado que en los inicios de la institución los diferentes agentes implicados, esencialmente municipios, consiguieron "superar desavenencias" porque confiaban en el proyecto.

"Lo hemos hecho posible", ha afirmado Balmón, que ha centrado el objetivo del AMB en hacer que todo progrese, construyendo y consolidando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.