Banc dels Aliments y Xiula se unen en una canción para dar voz a la pobreza infantil en Barcelona

Cartel de la campaña - BANC DELS ALIMENTS

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Banc dels Aliments y el grupo musical Xiula se han unido para visibilizar la pobreza infantil en Barcelona, que afecta a 4 de cada 10 menores, con la canción 'Fam d'alegria', informan en un comunicado este lunes.

La colaboración sitúa la música como "altavoz de una emergencia social que muchas veces se queda escondida: la falta de alimentos saludables de forma continua e miles de casas con niños".

La canción es el eje central de la campaña de Navidad del Banc dels Aliments y con ella se invita a la acción colectiva y "evidencia una desigualdad que condiciona la salud, aprendizaje y bienestar de muchos niños en Barcelona".

También el Banc dels Aliments ha abierto el Supermercat Solidari de Nadal, una plataforma interactiva de donación digital que permite "hacer una compra de alimentos solidaria" para llegar a los niños en situación de vulnerabilidad social.

La directora general del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha afirmado que la pobreza infantil es una emergencia silenciosa en Barcelona: "No la vemos, pero la sufren miles de niños cada día. Con 'Fam d'alegria' convertimos la música en una invitación a actuar y a cuidarnos como comunidad".