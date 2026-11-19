Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha anunciado la amortización total anticipada de una emisión de cédulas hipotecarias por un valor de 1.000 millones de euros, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El banco ha especificado que ha decidido amortizar anticipadamente la totalidad del saldo nominal vivo, que son esos 1.000 millones de euros, de la emisión, que se realizó en 2021 y el titular es únicamente Banco Sabadell.

La amortización total de la emisión se realizará con efectos 25 de noviembre de 2025 por el valor nominal y los intereses devengados desde la última fecha de pago y con sujeción a los términos y condiciones del folleto informativo, ha indicado la entidad financiera.