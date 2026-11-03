Banco Sabadell celebra el 50 aniversario de la apertura de su primera oficina en Girona

Foto histórica de la sede - BANCO SABADELL

GIRONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha conmemorado este martes el 50 aniversario de su llegada a Girona con un acto en el edificio de la plaza Josep Pla 5, que además es sede de la oficina principal de la entidad en Girona desde comienzos de los años 90.

"Esta apertura representó un hito especialmente significativo en la historia de la entidad, ya que fue la primera oficina que Banco Sabadell abrió en Catalunya fuera de la provincia de Barcelona", informa en un comunicado el día en que se cumple el medio siglo.

El acto ha contado con el presidente de la Diputació de Girona y alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; el segundo teniente de alcaldía de Girona, Sergi Font; el consejero y director general de negocio España de Banco Sabadell, Carlos Ventura, y el director general adjunto de Banco Sabadell y director territorial de Catalunya, Xavier Comerma.

También han participado los miembros del Comité de Dirección Territorial, el equipo directivo del banco en la provincia, los profesionales que trabajan actualmente en la oficina y algunos de los miembros de su equipo fundacional.

"FORTALEZA"

Ventura ha explicado que hace 50 años hicieron una apuesta estratégica por Girona abriendo su primera oficina catalana fuera de la provincia de Barcelona: "Medio siglo después, aquella decisión se ha traducido en una relación sólida con más de 200.000 clientes".

Comerma ha subrayado que "la fortaleza de Banco Sabadell en Girona es el resultado de cincuenta años de proximidad, especialización y compromiso con el territorio".