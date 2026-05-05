Banco Sabadell gana 347 millones hasta marzo, un 29,1% menos por intereses y prejubilaciones

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por "el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones, y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones".

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la entidad ha subrayado que mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración a los accionistas para este año y el próximo.

El banco ha señalado que el plan de prejubilaciones tuvo un impacto de 55 millones de euros, pero que generará un ahorro de 40 millones anuales a partir de 2027, y que también se vio afectado por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB, que ascendió a 14 millones brutos.

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