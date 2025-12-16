Banco Sabadell y el Grupo BEI movilizarán 1.879 millones para financiar pymes y 'midcaps'

Firma entre el Banco Sabadell y el Grupo BEI para movilizar más de 1.870 millones de euros. - BANCO SABADELL

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell y Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) movilizarán 1.879 millones de euros para financiar la liquidez e inversiones de pymes y 'midcaps' o empresas de mediana capitalización, en España, ha explicado este martes la entidad bancaria en un comunicado.

En concreto, Banco Sabadell ha firmado por 822,5 millones una cédula hipotecaria y una operación de titulización con la agencia europea formada por el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

El director general adjunto y director de banca de empresas de Banco Sabadell, Eduardo Currás, ha resaltado la importancia de acompañar a estas empresas, "especialmente en un momento clave para su crecimiento o recuperación".

A través de la cédula hipotecaria, un tipo de títulos de deuda emitido por las entidades financieras, el BEI invertirá 500 millones de euros, lo que permitirá al Sabadell movilizar aproximadamente 1.018 millones de euros "de nueva financiación", con una parte de los mismos destinadas a financiar "proyectos verdes".

TITULIZACIÓN

En la operación de titulización, el Grupo BEI ha invertido 322 millones de euros, de los que el BEI ha aportado 270 millones y el FEI 52,5 millones, para "canalizar financiación para responder a las necesidades de capital circulante y liquidez" y facilitar su acceso a la inversión necesaria para reforzar su competitividad.

La inversión de la FEI cuenta también con una componente ecológica para que Banco Sabadell genere una cartera de préstamos verdes de más de 52 millones de euros.