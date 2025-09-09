Banco Sabadell lanza la VIII edición de BStartup Health para invertir en empresas de salud

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha lanzado la VIII edición de BStartup Health, un programa con el que invertirá hasta 200.000 euros en 3 empresas emergentes de innovación en salud, según ha informado este martes en un comunicado.

El objetivo de esta iniciativa es apoyar proyectos de salud en fases 'pre-seed', 'seed' o 'early stage' con una inversión dirigida fundamentalmente a validar la tecnología, la investigación y el negocio.

Como novedad de esta edición, las 20 startups semifinalistas tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante expertos de los principales fondos de inversión de salud de España.

Así, participarán analistas de fondos como AdBio, Aliath Bioventures, Asabys Partners, Clave Capital, Columbus Partners, GC Ventures, Inverready, Invivo Partners, Nina Capital o Ysios Capital.

La directora de BStartup, Yolanda Pérez, ha destacado la "gran visibilidad" que tendrán las 20 compañías semifinalistas, así como la posibilidad de recibir opiniones sobre grandes inversores.

8 FINALISTAS

Los ocho proyectos finalistas presentarán su empresa ante los 'partners' de dichos fondos y participarán de una jornada de 'networking' junto a ellos.

La convocatoria va dirigida a compañías españolas con visión internacional y de crecimiento, con una propuesta de valor diferencial e innovadora, liderada por emprendedores que desarrollen su actividad dentro de los campos de dispositivos médicos, diagnóstico, farma o 'e-Health'.