Banco Sabadell se marca el objetivo de movilizar 90.000 millones en sostenibilidad hasta 2030

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell ha lanzado el Sabadell Compromiso Sostenible 2030, con el que se ha fijado como objetivo movilizar 90.000 millones de euros en soluciones financieras sostenibles entre 2026 y 2030, informa en un comunicado este martes.

El compromiso establece 20 objetivos hasta 2030 que se articulan en tres grandes ejes: avanzar como entidad sostenible de referencia; acompañar a clientes e inversores en su transición hacia una economía sostenible, y contribuir a una sociedad más inclusiva y cohesionada.

El director general y director de Negocios en España, Carlos Ventura, ha explicado que la voluntad es ofrecer "asesoramiento experto y soluciones adaptadas a cada sector" para que la sostenibilidad sea una ventaja competitiva.

La directora de Personas y Sostenibilidad, Sonia Quibus, ha señalado que se trata de "una hoja de ruta más ambiciosa, que combina competitividad y responsabilidad".

El objetivo del banco es "seguir ampliando su oferta de soluciones sostenibles" y aspira a mantener más del 80% de los activos bajo gestión invertidos en fondos sostenibles.