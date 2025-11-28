Banco Sabadell nombra a Albert Figueras director de Red en España tras la jubilación de Jaime Matas

Archivo - Albert Figueras, nuevo director de Red en España de Banco Sabadell. - BANCO SABADELL - Archivo

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha aprobado el nombramiento de Albert Figueras como nuevo director de Red en España, cargo que asumirá de forma efectiva el 1 de febrero de 2026, tras la jubilación del actual director de Red de la entidad, Jaime Matas el próximo 31 de enero, informa este viernes en un comunicado.

Figueras es director general de Banco Sabadell México desde mayo de 2023, cargo en el que será sustituido por José Iragorri, actual director de Corporate & Investment Banking México.

La dirección de Red de Banco Sabadell que pasará a liderar Figueras "es un puesto clave para la consecución de los objetivos de la entidad, ya que coordina y ejecuta la estrategia comercial de las diferentes direcciones territoriales en España".

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha puesto de manifiesto que "Jaime Matas es un ejemplo de tenacidad y trabajo en equipo, que ha sido capaz de hacer crecer el negocio con excelencia a lo largo de su extensa y brillante carrera".

Ha asegurado además que "Albert Figueras conoce muy bien la forma de hacer banca de Sabadell" y se ha mostrado convencidos de que contribuirá a cumplir el reto de ser el mejor banco de España, textualmente.

50 AÑOS EN LA ENTIDAD

Matas dejará Banco Sabadell el 31 de enero próximo, tras cerca de 50 años de compromiso ininterrumpido con la entidad; ha desempeñado su labor en la red comercial en Catalunya y Andalucía, ha estado especialmente vinculado a la Territorial Este (Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares), donde asumió la dirección de Negocio tras la integración de la CAM, y en 2021 fue nombrado director de Red del banco.

Albert Figueras, que asumirá su nueva responsabilidad el 1 de febrero, es director general de la filial del banco en México desde abril de 2023; esta filial cerró el tercer trimestre de 2025 con un beneficio neto de 50 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,3% interanual.

Figueras, ingeniero electrónico y de Telecomunicaciones, llegó a México tras su labor previa como máximo responsable de Empresas y Autónomos de Banco Sabadell.

José Iragorri, licenciado en Administración Pública por la Universidad de México y máster en Negocio Internacional por la Universidad de Valencia, también cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero, principalmente en México, donde desarrolló su labor primero en CitiBanamex durante 10 años y luego durante 13 años en HSBC México.

González-Bueno ha destacado su elevada contribución al crecimiento de Sabadell México a través de banca corporativa desde su llegada a la entidad en 2023 y ha mostrado su convicción de que "continuará realizando una gran aportación desde su nueva responsabilidad".