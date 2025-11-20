Bankinter y Avalis renuevan su colaboración para facilitar el crédito a pymes y autónomos catalanes

La directora territoria de Bankinter en Catalunya, Emma Montserrat, y la consejera delegada de Avalis de Catalunya, Anna Álvarez. - AVALIS

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora territorial de Bankinter en Catalunya, Emma Montserrat, y la consejera delegada de Avalis de Catalunya, Anna Álvarez, han firmado la renovación de la colaboración para facilitar el crédito a pymes y autónomos catalanes, informan en un comunicado conjunto este jueves.

La firma del convenio "consolida el compromiso de ambas entidades" así como su voluntad de favorecer el crecimiento del tejido empresarial catalán.

El nuevo acuerdo amplía en un 50% el límite de las actuaciones conjuntas, "profundizando el compromiso mutuo de financiación a las pymes".

Montserrat ha explicado que el acuerdo es una muestra de la apuesta por las empresas catalanas y que su objetivo es "acompañarlas en el proceso de crecimiento y expansión".

Álvarez ha señalado que el acuerdo "implica dar un paso más para facilitar el acceso al crédito del tejido empresarial" y hacer crecer proyectos y la economía.