Barbón visita Tarragona para celebrar los 50 años del Centru Asturianu

Visita institucional del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, al Ayuntamiento de Tarragona - AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA / JBORRACHERO

TARRAGONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado este sábado el Ayuntamiento de Tarragona y ha participado en el acto de celebración de los 50 años del Centru Asturianu de la ciudad, informa el consistorio en un comunicado.

El alcalde, Rubén Viñuales, ha destacado que Tarragona es una ciudad abierta al mundo y que los asturianos han contribuido a que sea "más diversa, más plural y más fuerte".

El presidente del Centru Asturianu de Tarragona, César Díaz, y el escritor y periodista asturiano Inaciu Galán también han participado en el acto, que ha contado con la banda de gaitas Gaites Avante Cuideiru y la banda de 'sacs de gemecs' Sacaires de Tarragona.