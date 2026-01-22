Barcelona abre la convocatoria para ceder 31 pisos a entidades para destinarlos a familias vulnerables

Barcelona cederá 31 viviendas a entidades sociales para destinarlos a familias vulnerables. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Vivienda de Barcelona ha abierto una convocatoria para ceder 31 viviendas a entidades sociales del tercer sector con el objetivo de destinarlos a personas o familias en situación de vulnerabilidad social y económica.

En un comunicado este jueves, el Ayuntamiento de Barcelona ha informado que todos ellos tienen una superficie de entre 40 y 90 metros cuadrados y que, una vez adjudicados, se podrán incorporar otros de características similares procedentes de nuevas promociones o de la finalización de contratos vigentes.

Una parte de las viviendas proceden del parque público de gestión municipal, mientras que el resto corresponden a reservas específicas para entidades sociales en promociones impulsadas o gestionadas por entidades integradas a Cohabitac.

La duración de los contratos será de 4 o más años, según el promotor, con posibilidad de renovación de al menos un año adicional en función del seguimiento del proyecto y del cumplimiento del plan de trabajo.

Para optar a la cesión, las entidades deben desarrollar totalmente o parcialmente su actividad en la ciudad de Barcelona, acreditar solvencia técnica y económica, y asumir una inversión mínima de 12.000 euros por vivienda y año.