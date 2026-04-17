Barcelona acaba las obras de la calle Alfons el Magnànim del barrio del Besòs i el Maresme

Imagen del circuito de salud instalado en la calle Alfons el Magnànim - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha terminado las obras de reurbanización de la calle Alfons el Magnànim en el tramo entre las calles Jaume Fabre y Llull, en el barrio del Besòs i el Maresme.

Se han instalado circuitos de salud y movimiento para la gente mayor, se han creado zonas de estancia y se ha repavimentado la acera, informa el consistorio este viernes en un comunicado.

El concejal de Sant Martí, David Escudé, ha enmarcado las obras en un acuerdo con los vecinos para renovar las calles de la zona: "Los barrios de la Franja del Besòs son una prioridad para el Ayuntamiento y el distrito tiene el firme compromiso de trabajar para seguir mejorándolos".