Barcelona acoge la conferencia europea del Pride con más de 200 asistentes y una agenda "histórica"

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acoge hasta el 12 de octubre la conferencia anual de la European Pride Organisers Association (EPOA), con más de 200 participantes de toda Europa y una agenda "histórica" por incorporar 11 talleres y presentaciones, el número más grande de iniciativas nunca celebradas en este marco.

Lo ha dicho el Ayuntamiento de Barcelona este jueves en un comunicado en el que ha explicado que la cita, organizada por Pride Barcelona, también será la más multitudinaria hasta la fecha y se alargará cuatro días para debatir los retos del movimiento LGTBI en Europa.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado el papel de las ciudades como ejes de resistencia y esperanza democrática y ha afirmado que el consistorio "tiene muy clara la defensa de las libertades y la lucha por la dignidad y por una sociedad igualitaria".

Por su parte, la secretaria general del Departament de Igualdad y Feminismos, Sònia Guerra, ha destacado que Catalunya "ha hecho de la inclusión y la diversidad un valor esencial" y ha subrayado el compromiso del Govern para que la igualdad sea real y vivida en libertad y dignidad.

Durante la conferencia se debatirá sobre la evolución de los Prides en países como Hungría o Ucrania, se presentará la candidatura de Barcelona al WorldPride 2030 y se elegirá la sede del EuroPride 2028 entre Manchester y West of Ireland.