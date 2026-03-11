Barcelona acogerá el 52 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos del 25 al 28 de marzo

Archivo - Imagen del parque del Laberint d'Horta - PARJAP - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá del 25 al 28 de marzo el 52 Congreso de Parques y Jardines Públicos (PARJAP), en el marco de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura y la conmemoración del Año Gaudí, organizados por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en colaboración con el Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

Durante tres días, profesionales de todos los ámbitos relacionados con los parques y jardines compartirán experiencias, proyectos y visiones sobre cómo preservar el patrimonio verde, poniendo el foco en la gestión de los espacios patrimoniales, indica el congreso en un comunicado este miércoles.

Durante el congreso, que se articulará en 4 bloques (paisaje y territorio, transformación de espacios patrimoniales, restauración de jardines históricos y gestión colaborativa de espacios patrimoniales) se entregarán los Premios Nacionales de Jardinería PARJAP 2026, que reconocen la excelencia del sector verde en España.