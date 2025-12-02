Barcelona activa la 'Operación Frío' en fase preventiva para atender a personas sin hogar

Barcelona activa la 'Operación Frío' en fase preventiva para personas sinhogar - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este martes en fase preventiva la 'Operación Frío', un plan específico para atender a las personas sin hogar durante los meses con temperaturas más bajas y que les permite disponer de un espacio para realizar estancias puntuales y recibir atención social y sanitaria.

La fase preventiva --que se activa permanentemente cada invierno y se alarga hasta marzo-- comporta la apertura programada del Centro de Acogida Nocturna de Emergencias (CANE), un espacio con 100 plazas --74 para hombres y 26 para mujeres-- situado en la calle Ramon Turró, 161-167 del barrio del Poblenou, informan en un comunicado.

En el espacio se da cobertura a las necesidades básicas de alojamiento, ducha, cena y desayuno, para permitir a los usuarios descansar y recuperarse y, en la medida en que quieran, integrarse en el itinerario que les vincule con los servicios sociales según su situación.

La operación se despliega en 3 fases: la preventiva, en previsión de temperaturas nocturnas sobre los 5°C; la alerta, ante una bajada de temperaturas a 0°C de forma generalizada en toda la ciudad y/o se active el Plan de actuación de Emergencia Municipal para Nieve y Hielo, y la fase de emergencia, que se declara cuando el Plan de actuación de Emergencia Municipal para Nieve y Hielo se active en fase de emergencia en toda la ciudad.

DATOS DEL AÑO PASADO

El pasado invierno no se llegaron a activar las fases de alerta ni de emergencia de la 'Operación Frío' y el CANE abrió 115 días, desde el 13 de diciembre hasta el 28 de marzo, atendiendo a 788 personas, un 7% más que el año anterior.

El 83,36% de los usuarios eran varones y el 17,64% mujeres y, en total, se realizaron 10.943 pernoctaciones con una tasa de ocupación media del 96,8% de las plazas, dejando un perfil mayoritario personas menores de 40 años (60%), mientras que los mayores de 60 años sólo supusieron un 8%.