Barcelona activa el plan de actuación por ola de calor en fase de alerta

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este viernes el Plan Básico de Emergencia Municipal de Ola de Calor en fase de alerta a raíz del aviso del Servei Meteorològic de Catalunya por una situación meteorológica de peligro, ya que está previsto que se superen los 34,2 grados en la ciudad.

A través de los servicios de teleasistencia, atención domiciliaria y de los centros de servicios sociales, el Ayuntamiento realiza labores de información, seguimiento y control sistemático de las personas en situación de vulnerabilidad, informa en un comunicado.

En aquellos casos en los que se considere conveniente, se activan medidas para evitar que las personas con mayor riesgo salgan a la calle en las horas del día de mayor calor, a través de la concesión puntual de comidas a domicilio, la entrega de ventiladores o la atención personalizada a domicilio.

La activación de la fase de alerta supone intensificar las medidas de información y seguimiento de colectivos vulnerables que, de forma ordinaria, activa el Ayuntamiento de Barcelona entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Asimismo, ha activado el Plan de Actuación Municipal para Riesgo de Incendios Forestales en Fase de Alerta ante la activación por parte de la Generalitat del Nivel 3 del Plan Alfa en el Barcelonès.