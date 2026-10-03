Barcelona activa el Plan de Emergencia por insuficiencia drenante por las lluvias

Una persona camina por la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este sábado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta ante la previsión de lluvias y tormentas en la ciudad durante las próximas horas.

En un comunicado, el Ayuntamiento recomienda revisar tejados, pararrayos, desguaces y tuberías, así como desconectar aparatos eléctricos y entrar a casa los animales de compañía.

A su vez, la Generalitat mantiene activado el Plan Inuncat por las lluvias, que podrían dejar 200 litros por metro cuadrado en 6 horas en algunos puntos.