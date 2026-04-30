Barcelona acuerda una declaración institucional condenando la intercepción de Israel a la Flotilla

Barcos de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha acordado con los grupos de Junts, BComú y ERC una declaración institucional condenando la intercepción de los barcos de la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel este miércoles por la noche en aguas internacionales.

El Ayuntamiento de Barcelona ha condenado la acción del gobierno israelí y ha pedido a la Generalitat, al Gobierno y a la Unión Europea que "tome todas las medidas necesarias para garantizar la puesta en libertad de las personas detenidas, así como para proteger las personas y embarcaciones de la misión que no han sido interceptadas y capturadas".

Durante la madrugada del miércoles a este jueves se han interceptado al menos 20 barcos y, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, han capturado 175 personas, entre ellas catalanes.