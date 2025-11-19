Barcelona adquiere un local en el barrio del Carmel para proyectos municipales y uso comunitario

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido un local en la Plaza Pastrana, en el barrio del Carmel, que se reformará a través del Pla de Barris para proyectos municipales que repercutan en la convivencia en el barrio y uso comunitario, informan en un comunicado este miércoles.

La adquisición del local --situado en el número 19 de la plaza y que tiene cerca de 280 metros cuadrados de superficie-- se enmarca en el Plan Integral de la Plaza Pastrana y entornos, con el que se quiere "transformar los usos de este espacio y mejorar su convivencia".

Además de mejorar la convivencia, se quiere garantizar la atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad que hacen uso del espacio, mejorar la percepción por parte de la población de la plaza y prevenir el consumo de alcohol y otras substancias entre adolescentes y jóvenes.

La reforma del local --con una inversión prevista de 720.000 euros-- permitirá abrir un espacio municipal en el que se establecerá la secretaría técnica del plan integral para acercar los proyectos a la ciudadanía y al barrio, además de desarrollar las actividades vinculadas al bienestar comunitario.

Los agentes que intervienen en este proyecto son más de una docena, entre los que destacan Servicios Sociales; Servicio de Gestión de Conflictos; Servicio de Prevención y Convivencia; Agencia de Salud Pública de Barcelona; Guardia Urbana de Barcelona; Mossos d'Esquadra o Servicios a las Personas y Territorio del Distrito de Horta-Guinardó.